Около 1 тыс. свиней погибли на ферме под Тюменью от удара током

07.08.19 12:07

© РИА Новости. Александр Кондратюк

7 августа. Interfax-Russia.ru - На ферме в Заводоуковском городском округе Тюменской области произошла массовая гибель свиней из-за поражения электрическим током.

"На одном из комплексов Мичуринской свиноводческой компании в селе Седикино погибло около 1 тыс. свиней", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" в среду начальник областного управления ветеринарии Вадим Щульц.

Он также добавил, что при вскрытии никаких инфекционных заболеваний у животных не обнаружено.

"Проведенная экспертиза показала, что животные погибли от поражения электрическим током", - сказал Шульц.

В свиноводческой компании агентству сообщили, что во время сильного ветра недалеко от фермы оборвало электрические провода.

"Некоторое время, пока шли работы по устранению аварии, провода лежали на влажной земле, и электрический ток дошел до корпуса, где находились животные", - сказал собеседник агентства.