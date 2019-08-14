Путин поздравил жителей Тюменской области с 75-летнием образования региона

14.08.19 10:06

© РИА Новости. Алексей Дружинин

14 августа. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в адрес жителей Тюменской области, которые отмечают 75-летнюю годовщину со дня образования региона.

"С образованием в 1944 году Тюменской области, в состав которой вошли Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, открылась новая глава в истории освоения Урала и Западной Сибири", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил, что "в рекордные сроки здесь были возведены города и поселки, крупные объекты промышленной, транспортной и социальной инфраструктуры, построены научно-исследовательские и проектные институты, создана надежная база для разведки и добычи уникальных природных богатств края, прежде всего нефти и газа".

Путин также подчеркнул, что сегодня Тюменская область "динамично развивается, вносит огромный вклад в укрепление отечественного ТЭК, аграрного комплекса, других ключевых отраслей национальной экономики и по праву считается одним из регионов-лидеров".

"Уверен, что энергия и искренняя любовь к родному краю будут и впредь помогать вам достойно решать поставленные задачи, творчески и эффективно трудиться на благо Тюменской области и всей России", - отмечается в поздравлении.

Тюменская область была образована 14 августа 1944 года.