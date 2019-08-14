Археологи обнаружили в Тюменской области захоронение гуннов

14.08.19 13:50

© РИА Новости. Павел Львов

14 августа. Interfax-Russia.ru - Участники археологической экспедиции Тюменского госуниверситета (ТюмГУ) во время раскопок возле Заводоуковска обнаружили древнее захоронение, сообщает пресс-служба вуза.

В частности, при работах в урочище Устюг были найдены останки азиатских воинов-кочевников - гуннов, причем у похороненных в могильнике были вытянутые черепа.

"Как полагают ученые, в раннем младенчестве будущим воинам гунны бинтовали головы. Считалось, что яйцеголовые становятся настоящими лидерами", - отмечается в сообщении.

Гунны - кочевой народ, вторгшийся в 370-х годах из Азии в Восточную Европу.