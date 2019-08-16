Завод по переработке ТБО на Урале оштрафован на 100 тыс. руб. за стихийную свалку

16.08.19 10:06

© РИА Новости. Максим Богодвид

16 августа. Interfax-Russia.ru - Суд в Свердловской области оштрафовал регионального оператора по переработке твердых бытовых отходов ООО "ТБО Экосервис" (Западная зона, в том числе Первоуральск) на 100 тыс. рублей за нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических требований, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Прокуратура установила, что прием, складирование и сортировка отходов осуществлялись на необорудованной площадке. Она была не защищена от осадков и ветров, не имела стойкого покрытия.

"Фактически отходы доставляются непосредственно на открытую территорию предприятия и сваливаются на необорудованную открытую площадку", - говорится в сообщении.

Кроме того, при возгорании мусора произошел выброс вредных примесей в атмосферу, при этом "ТБО Экосервис" не проинформировал об этом Роспотребнадзор.

Областной суд признал виновным "ТБО Экосервис" по ст. ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами) и назначил штраф в размере 100 тыс. рублей.