|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
16.08.19 10:06
Завод по переработке ТБО на Урале оштрафован на 100 тыс. руб. за стихийную свалку
Прокуратура установила, что прием, складирование и сортировка отходов осуществлялись на необорудованной площадке. Она была не защищена от осадков и ветров, не имела стойкого покрытия.
"Фактически отходы доставляются непосредственно на открытую территорию предприятия и сваливаются на необорудованную открытую площадку", - говорится в сообщении.
Кроме того, при возгорании мусора произошел выброс вредных примесей в атмосферу, при этом "ТБО Экосервис" не проинформировал об этом Роспотребнадзор.
Областной суд признал виновным "ТБО Экосервис" по ст. ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами) и назначил штраф в размере 100 тыс. рублей.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.
.
Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket