Программу ускоренного развития Курганской области представят в кабмине осенью

16.08.19 13:52

© РИА Новости. Сергей Гунеев

16 августа. Interfax-Russia.ru - Программу по ускоренному социально-экономическому развитию Курганской области планируется доработать до начала сентября и внести на рассмотрение в правительство РФ, сообщил первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании в пятницу.

По его словам, план учитывает конкурентные преимущества, которые есть у региона. "Есть возможность развития аграрно-индустриальной специализации региона и соответствующих предприятий, транзитно-транспортных преимуществ",- отметил Силуанов.

Программа также предусматривает меры стимулирования для привлечения новых инвестиций, создания производств.

"Мы предусматриваем развитие ОЭЗ в субъекте, чтобы дать возможность предпринимателям развиваться, иметь возможность использовать те инструменты, которые используются и хорошо себя зарекомендовали", - добавил он.

Особое внимание будет уделено вопросам тарифной политики. "Тарифы в регионе значительно выше, чем у соседей", - отметил министр.

Как сообщалось, отстающие в экономическом плане российские регионы получили кураторов из числа министров федерального правительства. Силуанов был назначен куратором Курганской области.