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16.08.19 15:16
Тысячу котлет из щуки и 500 литров ухи приготовят на фестивале под Тобольском
Начнется фестиваль в 6 часов утра на берегу Иртыша с конкурса "Ловись, рыбка". После контрольного взвешивания жюри назовет победителей в таких номинациях, как "Самый большой улов" и "Самая крупная рыба".
Будут определены победители в номинациях "Юный рыболов" и "Женщина-рыбачка".
Все желающие смогут принять участие в конкурсе на самый оригинальный рыбацкий костюм, побывать на ярмарке-продаже местной рыбы и на кулинарных мастер-классах.
Кроме того, для гостей праздника сварят 500 литров уху и приготовят 1 тыс. котлет из щуки.
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