Тысячу котлет из щуки и 500 литров ухи приготовят на фестивале под Тобольском

16.08.19 15:16

© РИА Новости. Максим Богодвид

16 августа. Interfax-Russia.ru - Региональный гастрономический фестиваль "Уха-царица" пройдет 24 августа на территории туркомплекса "Абалак" под Тобольскм (Тюменская область), сообщает в пятницу оргкомитет мероприятия.

Начнется фестиваль в 6 часов утра на берегу Иртыша с конкурса "Ловись, рыбка". После контрольного взвешивания жюри назовет победителей в таких номинациях, как "Самый большой улов" и "Самая крупная рыба".

Будут определены победители в номинациях "Юный рыболов" и "Женщина-рыбачка".

Все желающие смогут принять участие в конкурсе на самый оригинальный рыбацкий костюм, побывать на ярмарке-продаже местной рыбы и на кулинарных мастер-классах.

Кроме того, для гостей праздника сварят 500 литров уху и приготовят 1 тыс. котлет из щуки.