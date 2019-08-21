Губернатор ЯНАО лично оценил качество дорог в регионе, проехав на машине 1,2 тыс. км

21.08.19 17:44

© РИА Новости. Екатерина Штукина

21 августа. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов проехал за рулем отечественного автомобиля по восточной части округа и зафиксировал все изъяны дорог, сообщает пресс-служба главы региона.

"Смог своими глазами посмотреть состояние дорог. Теперь разговор с дорожниками будет строиться по-другому. У меня запротоколирована каждая кочка. (...) в машине стояли камеры. (...) Если мне в следующем году скажут, что ее (кочки - ИФ) не было, я отмотаю все эти 1,2 тыс. км и скажу: "Нет уж, она была" - и будем исправлять", - цитирует Артюхова его пресс-служба.

Глава региона заявил, что для контроля качества ремонта дорог планируется заказывать в лаборатории анализ, как отремонтированы определенные участки, все ли сделано по стандарту. "И будем по результату решать, как дальше с подрядчиком работать", - подчеркнул Артюхов.

Всего губернатор преодолел около 1,2 тыс. км от Салехарда до Ноябрьска, посетив 11 населенных пунктов и проведя семь встреч с жителями.

В машине с главой региона весь путь проехали директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков и журналист региональной телерадиокомпании. Также к Артюхову периодически присоединялись главы муниципалитетов, по территории которых проходило путешествие.

Губернатор вел в аккаунтах соцсетей видеодневник поездки. В результате, по данным пресс-службы, у Артюхова за последние десять дней появилось более 4,5 тыс. новых подписчиков. В настоящее время их число достигло 37,7 тыс.