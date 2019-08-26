|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
26.08.19 14:23
Бронзовый памятник Коньку-Горбунку установили в Тюмени
Бронзовую фигурку Конька-Горбунка установили на площади перед зданием кукольного театра.
"Размер волшебного конька специально сделан небольшим. Важным вопросом стала и полная безопасность фигурки, чтобы дети смогли на ней посидеть, держась за ушки", - приведены в пресс-релизе слова создателя памятника скульптора Сергея Титлинова.
Ершов родился в 1815 года в селе Безруково Ишимского уезда Тобольской губернии. Исследователи творчества писателя считают, что образ Конька-Горбунка был навеян сказочнику детскими впечатлениями от ярмарок в Петропавловске, где он впервые увидел верблюжонка.
В этом году сказке "Конек-Горбунок" исполнилось 185 лет.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Минэкономразвития предлагает сэкономить на строительстве платной трассы из Москвы в Казань, ограничив ее до Владимира, и частично реконструировать трассу М-7 "Волга".
.
Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket