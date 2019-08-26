Бронзовый памятник Коньку-Горбунку установили в Тюмени

26.08.19 14:23

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26 августа. Interfax-Russia.ru - В Тюмени появился памятник Коньку-Горбунку, главному персонажу сказки Петра Ершова, сообщает в понедельник пресс-служба областной думы.

Бронзовую фигурку Конька-Горбунка установили на площади перед зданием кукольного театра.

"Размер волшебного конька специально сделан небольшим. Важным вопросом стала и полная безопасность фигурки, чтобы дети смогли на ней посидеть, держась за ушки", - приведены в пресс-релизе слова создателя памятника скульптора Сергея Титлинова.

Ершов родился в 1815 года в селе Безруково Ишимского уезда Тобольской губернии. Исследователи творчества писателя считают, что образ Конька-Горбунка был навеян сказочнику детскими впечатлениями от ярмарок в Петропавловске, где он впервые увидел верблюжонка.

В этом году сказке "Конек-Горбунок" исполнилось 185 лет.