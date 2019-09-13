Более сотни фильмов из 31 страны покажут на международном фестивале детского и семейного кино в Тюмени

13.09.19 11:12

Фото пресс-службы фестиваля

13 сентября. Interfax-Russia.ru - VI Международный фестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс" пройдет c 30 сентября по 6 октября в Тюмени, сообщает в пятницу областной департамент культуры.

В эти дни тюменцы и гости города смогут посмотреть около 150 фильмов из 31 страны, в том числе из России, Австралии, США, Турции, Ирана, Индии, стран Западной и Восточной Европы, Южной Америки.

Зрители смогут увидеть полнометражные и короткометражные игровые, научно-популярные, документальные, анимационные и другие фильмы, половина из которых будет впервые показана в России впервые.

Кинопоказы состоятся в Молодежном театральном центре "Космос", Дворце культуры "Нефтяник", Дворце творчества и спорта "Пионер".

В дни проведения фестиваля в Тюмени пройдет международный форум "Кинопедагогика", мастер-классы, творческие встречи с режиссерами, актерами и композиторами.