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13.09.19 11:12
Более сотни фильмов из 31 страны покажут на международном фестивале детского и семейного кино в Тюмени
В эти дни тюменцы и гости города смогут посмотреть около 150 фильмов из 31 страны, в том числе из России, Австралии, США, Турции, Ирана, Индии, стран Западной и Восточной Европы, Южной Америки.
Зрители смогут увидеть полнометражные и короткометражные игровые, научно-популярные, документальные, анимационные и другие фильмы, половина из которых будет впервые показана в России впервые.
Кинопоказы состоятся в Молодежном театральном центре "Космос", Дворце культуры "Нефтяник", Дворце творчества и спорта "Пионер".
В дни проведения фестиваля в Тюмени пройдет международный форум "Кинопедагогика", мастер-классы, творческие встречи с режиссерами, актерами и композиторами.
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