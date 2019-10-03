Соглашения на 366 млрд руб. заключены по проектам ТОР "Надеждинская", "Михайловский" и "Большой Камень"

03.10.19 10:13

© РИА Новости. Сергей Черных

3 октября. Interfax-Russia.ru - Территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская", "Михаловский" и "Большой Камень" в Приморском крае востребованы у инвесторов, заключены соглашения более чем на 365 млрд руб. , сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"При создании этих ТОР планировалась реализация проектов на 215 млрд руб., создание 9,5 тыс. рабочих мест. На сегодня заключено 87 соглашений на 366 млрд руб., запланировано создание почти 24 тыс. рабочих мест", - сказал Трутнев в четверг во Владивостоке на совещании по вопросам развития этих ТОРов.

Он добавил, что на создание объектов инфраструктуры запланировано выделить 16 млрд руб. из бюджетов всех уровней.

"Мультипликатор отношения частных инвестиций к бюджетным составляет 22,9. Показатель хороший, и показатели динамики хорошие. В целом видно, что территории опережающего развития востребованы. В то же время есть вопросы, связанные с синхронностью строительства объектов в ТОР", - сказал вице-премьер.

ТОР - это территория с особым правовым режимом ведения предпринимательской деятельности с масштабными налоговыми и административными государственными преференциями. Сегодня созданы и действуют 19 территорий опережающего развития в Дальневосточном федеральном округе.