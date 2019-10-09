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Власти ХМАО могут выделить 2,6 млрд рублей на реконструкцию аэропорта Нижневартовска

© РИА Новости. Александр Кряжев
9 октября. Interfax-Russia.ru - Правительство Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) прорабатывает вопрос о выделении из регионального бюджета ориентировочно 2,6 млрд рублей на реконструкцию взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Нижневартовска, города нефтяников в ХМАО.

Как сообщили "Интерфаксу" в департаменте общественных и внешних связей региона, реконструкция ВВП аэропорта может быть проведена в период с 2020 года по 2022 год.

В департаменте также отметили, что нормативный срок эксплуатации ВВП, в том числе элементов всего летного поля аэродрома, в настоящее время является предельным.

В связи с этим была разработана проектная документация по реконструкции аэродрома Нижневартовска, которая, в частности, включает усиление существующего асфальтобетонного покрытия ВПП, реконструкцию магистральной рулежной дорожки и светосигнального оборудования, строительство ливневой и дренажной системы аэродрома.

В конце августа депутаты думы Нижневартовска обратились к губернатору ХМАО с предложением провести капитальный ремонт аэропорта, который не реконструировался более 20 лет, за счет средств окружного бюджета.

Нижневартовск располагается в восточной части ХМАО, в районе крупного Самотлорского месторождения нефти, разработку которого ведет АО "Самотлорнефтегаз" (принадлежит "Роснефти" (MOEX: ROSN)). Рядом с Нижневартовском добычу ведут и другие структуры "Роснефти" - АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие" и ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ), а также предприятие "Славнефти" - ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS).

Согласно отчетности АО "Нижневартовскавиа", аэропорт Нижневартовска по итогам 2018 года обслужил более 662 тыс. пассажиров. Аэропорт является вторым по объему пассажиропотока в регионе после аэропорта Сургута.

АО "Нижневартовскавиа" занимается обслуживанием воздушных судов и авиапассажиров в аэропорту Нижневартовска, а также выполнением авиационных работ на вертолетах Ми-8 и Ми-8АМТ.

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