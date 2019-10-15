Снег и десятиградусные морозы ожидаются в ХМАО

15.10.19 14:14

© РИА Новости. Максим Блинов

15 октября. Interfax-Russia.ru - Похолодание ожидается в ближайшие дни в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает региональный Гидрометцентр.

По данным синоптиков, в ночь на среду ожидается дождь с мокрым снегом, температура воздуха будет варьироваться от минус трех до плюс двух градусов. Днем потеплеет до пяти градусов выше нуля.

В последующие два дня будет еще холоднее: по ночам столбик термометра может опуститься до 10 градусов мороза, днем минимальная температура воздуха составит минус семь градусов.

Местами ожидается небольшой снег.