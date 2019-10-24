Около 20 млрд рублей вложили инвесторы в проекты трех сахалинских ТОР

24.10.19 14:40

© РИА Новости. Владимир Трефилов

24 октября. Interfax-Russia.ru - Резиденты трех сахалинских территорий опережающего развития (ТОР) с 2016 по 2019 годы вложили около 20 млрд рублей инвестиций, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" министр экономического развития Сахалинской области Алексей Успенский.

"На сегодняшний день в рамках ТОР уже вложено порядка 19,7 млрд рублей инвестиций, создано 676 рабочих мест. Проекты резидентов ТОР Сахалинской области находятся в разной степени готовности и проработки (бизнес-план, проектные работы, строительные работы)", - рассказал он.

Министр напомнил, что на территории Сахалинской области действуют три территории опережающего социально-экономического развития - туристическая "Горный воздух", сельскохозяйственная "Южная" и "Курилы".

"Статус резидента ТОР получили 34 инвестора. За период 2016-2026 годы предполагается, что общий объем инвестиций составит 48,9 млрд рублей, планируется создание порядка 3,3 тыс. рабочих мест. Объём налоговых поступлений в бюджеты всех уровней составит порядка 26 млрд рублей", - сказал Успенский.

Во втором полугодии 2019 года постановлением правительства РФ расширены границы ТОР "Курилы", которая теперь расположена не только на территории Южно-Курильского района, но и Северо-Курильского городского округа. Статус резидента в этой ТОР получили три инвестора с величиной заявленных инвестиций в размере порядка 6 млрд рублей и с созданием 902 рабочих мест, инвестировано уже порядка 1,01 млрд рублей, создано 46 рабочих мест.

Интервью с министром о ТОР и о перспективах экономического развития региона можно прочитать на сайте агентства Интерфакс - Дальний Восток".