Вездеходы на воздушной подушке заменили паромы на переправе через Обь в ЯНАО

05.11.19 11:23

© РИА Новости. Максим Богодвид

5 ноября. Interfax-Russia.ru - Паромная переправа между городами Салехард и Лабытнанги через реку Обь вечером 1 ноября прекратила работу, перевозку пассажиров осуществляют вездеходы на воздушной подушке, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа.

"5 ноября на линии два судна на воздушной подушке "Нептун-23", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, в прошлом году паромная переправа закрылась 5 ноября. По статистике последних лет, сроки закрытия переправы варьируются от 20 октября до 5 ноября.

Летом из Салехарда в Лабытнанги и обратно можно добраться только на пароме, зимой - по зимнику, а в межсезонье - с помощью вездеходов на воздушной подушке или вертолетов.