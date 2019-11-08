Чиновникам ХМАО рекомендуют общаться в соцсетях без ненормативной лексики

08.11.19 15:37

© РИА Новости. Григорий Сысоев

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Власти Ханты-Мансийского автономного округа внесли изменения в Кодекс этики и служебного поведения региональных госслужащих, регламентирующие их общение в социальных сетях, следует из документа, опубликованного на сайте окружного правительства.

Так, госслужащим, имеющим аккаунты в соцсетях, рекомендуется не использовать ненормативную лексику в своих публикациях и при общении с другими пользователями.

Кроме того, госслужащие не должны размещать в соцсетях служебную информацию и сведения, составляющие государственную тайну, а также публиковать и поддерживать материалы, критикующие существующий конституционный строй и органы власти.

"(Рекомендуется - ИФ) не допускать публичные высказывания, суждения, оценки, выражающие неприязненные отношение к отдельным гражданам, социальным (профессиональным) группам", - говорится в документе.