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08.11.19 16:38
"Уральские авиалинии" получили допуски к рейсам в Токио из Екатеринбурга, Красноярска и Владивостока
Из Екатеринбурга в Токио выдан допуск на выполнение рейсов три раза в неделю, из Красноярска и Владивостока - по семь раз в неделю.
В пресс-службе "Уральских авиалиний" "Интерфаксу" сообщили, что считают направления перспективными, но о сроках открытия рейсов и периодах выполнения говорить преждевременно. "Получение допуска - это отправная точка для развития того или иного направления в соответствии со стратегическим планом развития авиакомпании", - отметил представитель пресс-службы.
Согласно материалам Росавиации, "Уральские авиалинии" также получили допуск к выполнению четыре раза в неделю рейсов из Владивостока в Осаку.
Допуск к выполнению рейсов из Владивостока в Токио (семь раз в неделю) выдан авиакомпании "Сибирь", из Петропавловска-Камчатского в Токио (два раза в неделю) - авиакомпании "Якутия".
Помимо этого, допуск на осуществление полетов семь раз в неделю из Хабаровска в Токио предоставлен авиакомпании "Аврора".
Кроме того, для "Сибири" увеличена частота с двух до четырех раз в неделю на линии Владивосток - Осака, "Уральским авиалиниям" с двух до семи раз в неделю - на линии Владивосток - Саппоро.
Авиакомпании "Аврора" Росавиация отказала в изменении аэропорта с Нариты на Ханеду с летнего сезона 2020 года на рейсах Владивосток - Токио.
Ранее сообщалось, что Росавиация выдала допуск "Аэрофлоту" (MOEX: AFLT) к регулярным рейсам Москва - Осака.
Также сообщалось, что в 2020 году, когда в Токио пройдут летние Олимпийские игры, "Аэрофлот" начнет выполнять код-шеринговые рейсы в столицу Японии совместно с авиакомпанией Japan Airlines. При этом пунктом назначения будет самый близкий к Токио аэропорт Ханеда, тогда как сейчас "Аэрофлот" летает в аэропорт Нарита.
Материалы Росавиации это подтверждают: ведомство изменило аэропорт прилета с Нариты на Ханеду в допусках "Аэрофлота" к рейсам Рим - Москва - Токио, Париж - Москва - Токио и Лондон - Москва - Токио.
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