Писатель Игорь Сахновский умер в Екатеринбурге

18.11.19 15:47

© РИА Новости. Илья Питалев

18 ноября. Interfax-Russia.ru - В Екатеринбуре скончался российский писатель и поэт Игорь Сахновский, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" коллега и друг Сахновского Евгений Касимов.

"Он умер сегодня в 11 часов. У него был разрыв аорты", - сказал Касимов.

Дата прощания с писателем пока не известна.

Сахновский родился 17 июля 1958 года в городе Орске, в 1981 году окончил филологический факультет Уральского государственного университета. Работал в Средне-Уральском книжном издательстве, журнале "Уральский следопыт", уральском отделении Академии наук СССР, региональном отделении издательства "Наука".

Сахновский - автор романов "Насущные нужды умерших", "Человек, который знал все", "Заговор ангелов", "Свобода по умолчанию", рассказов и сборников стихов. Обладатель ряда литературных премий и наград. Произведения Сахновского переведены на несколько языков.