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21.11.19 13:09
Росатом построит под Челябинском комплекс для отработавшего ядерного топлива за 2 млрд рублей
Максимальная цена контракта - 2 млрд рублей.
"Работы предполагается проводить на территории завода 235 ФГУП "ПО "Маяк" Озерска в условиях повышенных ионизирующих излучений", - сообщается в материалах.
Строительство комплекса должно быть завершено к 25 декабря 2021 года. Заявки принимаются до 6 декабря.
Производственное объединение "Маяк" - госпредприятие, занимающееся производством компонентов ядерного оружия, изотопов, хранением и переработкой ОЯТ.
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