Около 60 школ будет построено в Тюменской области в ближайшие пять лет

21.11.19 14:24

© РИА Новости. Александр Кряжев

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Несколько десятков школ будет построено в Тюменской области в ближайшие годы, сообщил глава региона Александр Моор, выступая в четверг с ежегодным посланием депутатам облдумы.

"За пять лет построим 58 школ", - сказал Моор.

Он отметил, что все тюменские школьники через несколько лет будут учиться только в первую смену.

Кроме того, по словам губернатора, в 2021 году все дети старше полутора лет будут обеспечены местами в детских садах.