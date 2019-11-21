Выпускники, набравшие 100 баллов по ЕГЭ на Ямале, с 2020 года будут получать премии в 100 тыс. рублей

21.11.19 16:48

© РИА Новости. Валерий Мельников

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Власти Ямало-Ненецкого автономного округа с 2020 года увеличат с 20 до 100 тыс. рублей размер выплаты школьникам, набравшим 100 баллов по ЕГЭ, такие же выплаты получат их педагоги, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе губернатора ЯНАО.

"Премии 100-балльникам ранее, в том числе в 2019 году, были по 20 тыс. за каждый сданный предмет. Учителям за подготовку успешных выпускников такие премии никогда не выплачивались", - сказали в пресс-службе.

В этом году на Ямале 19 человек набрали 100 баллов по одному из предметов по ЕГЭ.

Кроме того, со следующего года призеры и победители всероссийской олимпиады школьников регионального уровня будут получать по 15 тыс. рублей и 30 тыс. рублей соответственно. Сейчас за победу нет фиксированной суммы.

Помимо этого, выплаты призерам и победителям всероссийской олимпиады общероссийского уровня составят 150 и 300 тыс. рублей соответственно. Такие же премии предусмотрены и для учителей. Ранее победителям и призерам финала всероссийской олимпиады полагалась премия в 20 тыс. руб.

За победу на чемпионате "Ворлдскиллс Россия" также предусмотрены премии: 100 тыс. рублей за "золото", 70 тыс. рублей - за "серебро", 50 тыс. рублей - за "бронзу" и 30 тыс. рублей - за медальон за профессионализм.