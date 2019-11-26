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26.11.19 15:55
Основные аэропорты ХМАО ожидают роста пассажиропотока в 2019г
Гендиректор ОАО "Аэропорт Сургут" (управляет аэропортом Сургута) Евгений Дьячков сообщил в ходе онлайн-конференции во вторник, что в 2019 году пассажиропоток аэропорта возрастет до 1,8 млн человек. Согласно информации, размещенной на сайте предприятия, в 2018 году пассажиропоток составлял 1,758 млн человек.
Таким образом, количество обслуженных в аэропорту пассажиров возрастет на 2%.
По данным представителей аэропортов Нижневартовска и Ханты-Мансийска, озвученным в рамках онлайн-конференции, пассажиропоток нижневартовского аэропорта в текущем году увеличится с 662 тыс. до 720-730 тыс. человек, количество обслуженных пассажиров в ханты-мансийском аэропорту возрастет более чем на 100 тыс. человек, до 400 тыс. человек.
В результате пассажиропоток аэропорта Нижневартовска вырастет на 9-10%, аэропорта Ханты-Мансийска - на 33%.
Гендиректор авиакомпании "ЮТэйр" Андрей Мартиросов сообщил в ходе онлайн-конференции, что авиаперевозчик в 2019 году ожидает увеличения внутрирегионального пассажиропотока по сравнению с прошлым годом на 45% - до 72,2 тыс. человек.
Пассажиропоток на рейсах из ХМАО в другие регионы, по данным "ЮТэйр", возрастет на 32% - до 1 млн человек.
В свою очередь, директор департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Константин Гребешок отметил, что в настоящее время департамент собирает отзывы, замечания и пожелания от жителей региона, чтобы скорректировать модель авиаперевозок в марте 2020 года.
Как сообщалось, правительство ХМАО совместно с авиакомпанией "ЮТэйр", основного регионального перевозчика, в апреле запустила в округе новую модель авиаперевозок с "волновым" расписанием. Запущено пять межмуниципальных стыковочных и 14 межрегиональных рейсов. В модель входит три аэропорта-хаба - в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске, где пассажиры из семи муниципальных аэропортов могут пересесть на другие рейсы.
Как было отмечено в ходе онлайн-конференции, правительство округа субсидирует из бюджета 50% стоимости каждого авиабилета в рамках новой модели авиаперевозок.
"ЮТэйр" входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ. Основные акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).
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