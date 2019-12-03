Аэропорт Челябинска в 2020г намерен увеличить пассажиропоток на 10%

03.12.19 12:59

© РИА Новости. Александр Кондратюк

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Международный аэропорт "Челябинск" (ОАО "Челябинское авиапредприятие", входит в "Новапорт") в 2020 году планирует увеличить пассажиропоток на 10% относительно текущего года, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор авиапредприятия Андрей Осипов.

"Ожидается, что в текущем году пассажиропоток составит 1,7 млн человек, в следующем планируем порядка 10% роста", - сказал он.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток челябинского аэропорта в 2018 году увеличился на 9% по сравнению с 2017 годом и превысил 1,6 млн человек. Таким образом. в этом году ожидается рост показателя более чем на 6%.

Также сообщалось, что Челябинская область в 2020 году увеличит число субсидируемых авиарейсов с 9 до 11.

Аэропорт "Челябинск" находится под управлением холдинга "Новапорт", который на паритетных началах принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital. Холдинг объединяет 17 региональных аэропортов: в Воронеже, Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Томске, Чите, Астрахани, Челябинске, Волгограде, Перми, Тюмени, Мурманске, Минеральных Водах, Ставрополе, Владикавказе, Калининграде и Улан-Удэ.