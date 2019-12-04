В детсадах Первоуральска не будут брать плату за питание с отсутствующих детей

04.12.19 13:51

© РИА Новости. Игорь Зарембо

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Администрация Первоуральска (Свердловская область) по требованию прокуратуры отменила взимание родительской платы за питание в детсадах за то время, когда дети отсутствовали, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Проверка, проведенная надзорным ведомством по жалобе местной жительницы, показала, что один из пунктов муниципального постановления не соответствовал действующему законодательству. Он предписывал взимать с родителей плату за питание детей, даже за те дни, когда они не посещали детсад по неуважительным причинам.

После вмешательства прокуратуры чиновники устранили нарушение.