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04.12.19 15:32
"Уральские авиалинии" с конца декабря начнут летать из Жуковского в Будапешт
Полеты будут осуществляться трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам на самолетах A320. Время в пути составит два часа 55 минут.
Согласно данным сайта "Жуковского", в настоящее время из этого аэропорта в Будапешт ни одна авиакомпания не летает.
"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Флот состоит из 47 самолетов производства Airbus (двадцать шесть А320, шестнадцать А321 и пять А319). Основной акционер авиакомпании - ее гендиректор Сергей Скуратов.
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