"Уральские авиалинии" с конца декабря начнут летать из Жуковского в Будапешт

04.12.19 15:32

© РИА Новости. Виталий Аньков

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Уральские авиалинии" 28 декабря открывает рейс в Будапешт из подмосковного аэропорта "Жуковский", сообщает пресс-служба авиакомпании.

Полеты будут осуществляться трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам на самолетах A320. Время в пути составит два часа 55 минут.

Согласно данным сайта "Жуковского", в настоящее время из этого аэропорта в Будапешт ни одна авиакомпания не летает.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Флот состоит из 47 самолетов производства Airbus (двадцать шесть А320, шестнадцать А321 и пять А319). Основной акционер авиакомпании - ее гендиректор Сергей Скуратов.