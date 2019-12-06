Жители Челябинска смогут бесплатно посмотреть знаменитые военные фильмы

06.12.19 16:33

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6 декабря. Interfax-Russia.ru - Бесплатные киносеансы легендарных военных фильмов весь будущий год будут проходить в Челябинске на площадке киноцентра имени Герасимова, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры в пятницу.

"Проект приурочен к Году Памяти и Славы, объявленному президентом России. Для первого киносеанса выбран знаменитый фильм Сергея Эйзенштейна "Александр Невский". Сеанс состоится 9 декабря, в календаре он обозначен как День героев Отечества", - говорится в сообщении.

В будущем году челябинцы смогут посмотреть фильмы "Дни и ночи" (реж. А. Столпер), "Обыкновенный фашизм" (реж. М. Ромм), "Цареубийца" (реж. К.Шахназаров) и другие ленты военно-патриотической тематики.

Проект организован киноцентром им. Герасимова совместно с Челябинским театром кукол.

В министерстве также отметили, что в 2020 году в регионе пройдут сотни мероприятий в рамках Года Памяти и Славы, все они будут посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. лпв ом