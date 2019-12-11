Переработку рыбы и дикоросов в Ханты-Мансийске объединят в единый комплекс

11.12.19 12:56

© РИА Новости. Павел Львов

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Администрация Ханты-Мансийка планирует включить в единый агропарк производственные линии по переработке рыбы и дикоросов АО "Рыбокомбинат Ханты-Мансийский" (принадлежит муниципалитету), располагающиеся в разных частях города.

"По объему инвестиций пока сложно сказать. Сами производственные линии на сегодня уже есть, они разрознены. Необходимо само здание, это ориентировочно около 100 млн рублей инвестиций", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" начальник управления экономического развития и инвестиций горадминистрации Семен Наумов.

По его словам, в создание агропарка "Рыбокомбинат Ханты-Мансийский" вложит свои средства, также часть средств предоставит муниципалитет и кредитные организации.

Власти города планируют, что в 2020 году будет разработана концепция и техническая документация парка, также будет модернизировано существующее оборудование. Ввод здания агропарка в эксплуатацию запланирован на 2021 год.

Агропарк будет включать в себя линии по переработке рыбы, в том числе, консервную линию, а также по переработке дикоросов: грибов, ягод, кедрового ореха.

"На первом этапе мы планируем производить 3 млн банок (рыбных консервов - ИФ) в год. Этот объем позволит выходить в (федеральные продовольственные - ИФ) сети. Если линию запускать в две-три смены, то объемы могут увеличиться в два-три раза", - отметил Наумов.

Кроме того в агропарке продолжат развивать рыборазведение. В настоящее время в естественных водоемах региона сотрудники рыбокомбината разводят стерлядь и сибирского осетра, в планах - разводить нельму.

"Эта рыба попадет на прилавки сети из пяти магазинов рыбокомбината, также планируем выходить в федеральные сети, такие как, "Лента", "Магнит", - добавил Наумов.

Среди перспективных направлений развития будущего агропарка Наумов назвал плантационное выращивание клюквы и княженики.

Площадь агропарка составит около 2,5 га.

Согласно данным на сайте АО "Рыбокомбинат Ханты-Мансийский", предприятие занимается добычей, приемом и переработкой рыбы; выпускает более 100 видов рыбной продукции, имеет тепличный комплекс.