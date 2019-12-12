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12.12.19 14:15
Семьи Тюменской области получат за первенца 150 тыс. рублей
Согласно закону, который вступит в силу с 1 января 2020 года, семьям, где родился первенец, будет выплачиваться материнский капитал в размере 150 тыс. рублей.
Размер материнского капитала, выплачиваемого при рождении третьего и последующих детей, увеличится с 40 тыс. рублей до 100 тыс. рублей.
"Проанализировав используемые в Тюменской области меры по поддержке многодетных семей и стимулированию рождаемости, мы пришли к выводу о необходимости выплаты регионального материнского капитала при рождении первого ребенка", - приведены в пресс-релизе слова главы региона Александра Моора.
21 ноября этого года Моор, выступая с ежегодным посланием депутатам облдумы, заявил, что власти Тюменской области планируют повысить региональные выплаты семьям с детьми.
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