В Курганской области в канун Крещения потеплеет до плюс четырех градусов

14.01.20 15:31

© РИА Новости. Антон Денисов

14 января. Interfax-Russia.ru - Аномально теплая для "крещенских морозов" температура воздуха ожидается в Курганской области в ближайшие дни.

Так, по данным регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг днем в области ожидаются морозы до пяти градусов, а в пятницу, 17 января, потеплеет до плюс четырех градусов.

Кроме того, синоптики прогнозируют в эти дни мокрый снег.

Во вторник в Кургане было минус 4 градуса, в ночь на среду ожидается 8-13 градусов мороза, при прояснении столбик термометра опустится до минус 19 градусов.