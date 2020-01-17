Свердловчан предупредили о плохом качестве воды в нескольких водоемах с крещенскими купелями

17.01.20 16:45

© РИА Новости. Игорь Маслов

17 января. Interfax-Russia.ru - Несколько водоемов Свердловской области, где будут открыты крещенские купели, не соответствуют требованиям санитарных правил.

"Вода (...) не соответствует требованиям санитарных правил по санитарно-химическим показателям", - сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Несоответствие, в частности, выявлено в четырех реках, двух озерах и одном пруду.

По микробиологическим и паразитологическим показателям нарушений нет.

Санврачи рекомендуют свердловчанам не пить воду из водоемов для купания и не окунаться в неизвестные реки и озера.

Как сообщалось, в этом году в Свердловской области из-за тонкого льда будет открыто меньше крещенских купелей: 141 против 152 в прошлом году.