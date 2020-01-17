Младших школьников обеспечат бесплатным питанием в Югре к началу весны

17.01.20 17:35

© РИА Новости. Игорь Зарембо

17 января. Interfax-Russia.ru - Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры планируют до 1 марта принять постановление об обеспечении учеников начальных школ бесплатным горячим питанием, сообщает департамент общественных и внешних связей правительства региона.

Губернатор Югры Наталья Комарова в пятницу утвердила план работы по выполнению поручений из послания президента РФ Федеральному собранию.

Помимо обеспечения питания школьников, документ предусматривает введение в регионе до 20 февраля ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от трех до семи лет.

До 1 марта в Югре будет утверждена "дорожная карта" по реализации концепции демографической политики РФ до 2025 года, которая будет направлена на повышение коэффициента рождаемости и снижение детской смертности.

Кроме того, департамент здравоохранения Югры планирует направить в профильное министерство РФ предложение о создании единого реестра нуждающихся пациентов, в том числе детей, в не зарегистрированных в стране лекарств.