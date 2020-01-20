Показания датчиков труб промпредприятий Челябинска можно наблюдать в режиме он-лайн

20.01.20 15:01

© РИА Новости. Евгений Одиноков

20 января. Interfax-Russia.ru - Крупные промышленные предприятия Челябинска начали предоставлять данные о своих выбросах в режиме онлайн, наблюдать статистику можно на сайте регионального Минэкологии, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник.

"На официальном сайте регионального минэкологии появился раздел, в котором можно увидеть результаты показаний датчиков труб промпредприятий. В основном они расположены на источниках, содержащих в выбросах компоненты 1 и 2 классов опасности", - говорится в сообщении.

Данные пока предоставляют три предприятия: Челябинский электрометаллургический комбинат (АО "ЧЭМК"), Челябинский ТЭЦ-2 (ПАО "Фортум") и Челябинский цинковый завод (ПАО "ЧЦЗ").

В частности, ЧЭМК ежечасно предоставляет данные по выбросам из четырех цехов. ЧТЭЦ-2 показывает выбросы с двух труб по пяти компонентам: оксиду азота, диоксиду азота, диоксиду серы, оксиду углерода и неорганической пыли. ЧЦЗ также ежечасно передает данные по выбросам оксидов серы (SO2).

Судя по представленной статистике, с начала января выбросы этих предприятий были ниже или существенно ниже установленных Роспотребнадзором нормативов.

В ближайшее время на сайте также появятся данные Челябинского трубопрокатного завода, отмечает пресс-служба.

Вместе с тем, основным инструментом мониторинга и проверки соблюдения предприятиями норм остаются 11 работающих в Челябинске постов мониторинга и две передвижные лаборатории министерства экологии.

Развитие системы мониторинга атмосферного воздуха в Челябинске ведётся в рамках нацпроекта "Экология".