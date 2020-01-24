Инвестор из КНР намерен вложить 3,5 млрд руб. в проект сельхозпарка в ЕАО

24.01.20 10:09

© РИА Новости. Владимир Астапкович

24 января. Interfax-Russia.ru - Китайская "Кантри Гардн Групп" (Country Garden Group) намерена инвестировать до 3,5 млрд рублей в проект по созданию сельскохозяйственного парка в Еврейской автономной области, говорится в сообщении Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

В конце ноября этого года в городе Фошань (КНР) компания подписала соглашение о сотрудничестве с АНО АПИ.

Проект предполагает строительство сельхозпарка, в который будут интегрированы селекция, производственные услуги, переработка, хранение и торговля сельхозпродукцией (примерно 20 га); освоение земель сельхозназначения (порядка 200 тыс. га); строительство инфраструктуры (камеры для сушки, хранилища и прочее).

Ранее сообщалось, что обязывающие соглашения будут подписаны в марте 2020 года.

Глава российского государства неоднократно заявлял, что РФ и Китай - стратегические партнеры во всех областях взаимодействия.

В середине ноября Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, которая прошла "на полях" саммита БРИКС в Бразилиа, отмечал, что связи между Россией и Китаем прочны, стабильны и обладают очень хорошим потенциалом развития.

По словам президента, в основе отношений двух стран лежит традиционная дружба российского и китайского народов, взаимное уважение интересов, плотная координация по ключевым глобальным проблемам.

В свою очередь Си Цзиньпин отметил развитие сотрудничества двух стран в сфере торговли и призвал поддержать эту позитивную динамику.