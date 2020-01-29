Порядка 3 тыс. человек в январе перешли на режим самозанятых в Свердловской области

29.01.20 12:31

© РИА Новости. Михаил Маркив

29 января. Interfax-Russia.ru - Около 3 тыс. самозанятых зарегистрировано в Свердловской области в январе 2020 года, сообщила министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова на пресс-конференции в среду в пресс-центре агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге.

Она напомнила, что по итогам 2020 года число самозанятых, зарегистрированных на территории Свердловской области, должно составить более 35 тыс. человек. "А к 2024 году эта цифра увеличится вдвое и должна составить 64 с небольшим тысячи человек", - сказала Казакова.

"Это эксперимент не только для предпринимателей и для людей. Это эксперимент для государства не в меньшей степени, потому что это такая новая форма взаимодействия государства и предпринимательства", - заявил на пресс-конференции директор свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла.

По его словам, "признано, что эксперимент в четырех регионах удачно прошел, сейчас его распространяют на 19 регионов, есть разговор о том, что с середины 2020 года, возможно, это будет на всю Российскую Федерацию распространено".

Как сообщалось, эксперимент по введению налога на профессиональный доход для самозанятых начался с 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

С января 2020 года этот эксперимент распространится еще на 19 субъектов РФ, в том числе Свердловскую область.

Режимом налога на профессиональный доход могут воспользоваться физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, если у них нет работодателя и наемных работников. Налоговая ставка установлена в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав физическим лицам, и 6% в отношении доходов от реализации ИП и юрлицам. Использовать режим можно с доходов в размере не более 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц).

Предполагается, что эксперимент продлится до конца 2028 года.