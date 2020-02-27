Более 700 педагогов заявились к участию в программе "Земский учитель" в Амурской области

27.02.20 11:03

© РИА Новости. Александр Кряжев

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Амурская область в текущем году готова принять около полусотни учителей по программе "Земский учитель" для работы в селах и малых городах, сообщили агентству "Интерфакс-Дальний Восток" в региональном министерстве образования.

"Заявки поступили от 731 педагога, но пока только 60 из них направили необходимые документы в Амурский областной институт развития образования", - сказал представитель министерства.

Согласно условиям программы, участник вправе подать несколько заявлений в различные субъекты России. По итогу отборочных конкурсов могут поступить приглашения от нескольких работодателей.

В министерстве пояснили, что для конкурсанта это удобное решение, а вот школе, чтобы понимать, сколько человек реально готовы прийти работать именно в эту организацию, пакет документов необходим изначально.

В Амурской области особо заинтересованы в преподавателях по программе "Земский учитель" в школах Сковородинского, Ромненского, Михайловского, Магдагачинского, Завитинского и Архаринского районов, а также в городах Райчихинск и Зея.

По данным министерства, в 2020 году амурские школы в 40 поселениях с численностью не более 50 тыс. человек смогут принять 47 учителей. В списке остродефицитных учителя иностранных языков (требуется 20 педагогов), а также математики, физики и информатики (требуется 14 педагогов).

Прием документов на конкурс "Земский учитель" продлится до 15 апреля. Финансирование программы рассчитано на три года. До 2022 года включительно по 2 млн рублей будет выплачено 126 педагогам, которые пройдут конкурсный отбор на трудоустройство в школах Амурской области. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено около 212 млн рублей, в областном - 40 млн рублей.

Как сообщалось, по инициативе президента РФ Владимира Путина программа "Земский учитель" с 2020 года стартует на федеральном уровне. На ее реализацию за три года будет направлено около 4,5 млрд рублей из федерального бюджета. Программа направлена на обеспечение педагогическими кадрами общеобразовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа, городах с населением до 50 тыс. человек.