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27.03.20 09:28
Режим ЧС введен в Магнитогорске после взрыва газа и пожара в пятиэтажке
"В Магнитогорске введен режим ЧС для ликвидации последствий и оказания необходимой помощи пострадавшим", - сказал губернатор.
Он также сообщил, что взрывчатых веществ на месте происшествия не обнаружено.
Ранее сообщалось, что в четверг произошел взрыв бытового газа на втором этаже пятиэтажного жилого дома в Магнитогорске. Погибли три человека. За медпомощью обратились 17 жильцов. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
Текслер сообщил, что правоохранительные органы уже задержали мужчину, который принес газовый баллон в квартиру жилого дома, где произошел пожар и взрыв газа.
"Задержан родственник хозяев квартиры, он принес баллон, там шел ремонт. Бабушка вышла из квартиры на 15 минут, и за это время все произошло", - сказал Текслер.
Он уточнил, что обстоятельства будут выясняться в рамках уголовного дела.
Власти Челябинской области выплатят компенсации семьям погибших и пострадавшим при пожаре в пятиэтажке, сообщил Текслер.
"1 млн семьям погибшим и 400 тыс. пострадавшим выплатят", - сказал губернатор.
Кроме того, по его словам, жители получат по 100 тыс. рублей при полной утрате имущества, по 50 тыс. рублей - при частичной.
В доме повреждены несколько квартир и балконов. Здание обследует комиссия.
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