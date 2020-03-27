Чиновника в ХМАО уволят за отдых в Таиланде во время "коронавирусных" ограничений

27.03.20 17:49

© РИА Новости. Сергей Пятаков

27 марта. Interfax-Russia.ru - Директор департамента образования администрации Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Эдмонд Игошин будет уволен из-за того, что он отправился в отпуск в Таиланд после введения в регионе ограничений из-за коронавируса.

"Вылетел он (Игошин - ИФ) в Таиланд из города Нижневартовска 18 марта в 2 часа 18 минут ночи. В связи (...) с тем что, он нарушил (...) рекомендации (в соответствии с введенными ограничениями на фоне пандемии коронавируса - ИФ) мной было принято решение об увольнении его с должности, которое будет произведено после выхода его с больничного", - сообщил на заседании оперштаба мэр Нижневартовска Василий Тихонов.

Таким образом мэр ответил на поручение губернатора ХМАО Натальи Комаровой разобраться в ситуации и в случае подтверждения нарушения "принять самые жесткие меры" по отношению к Игошину.

По словам Комаровой, жители Нижневартовска также возмутились тем, что Игошин скрыл факт пребывания за границей. Однако, проведенная проверка, по словам мэра города, этого не подтвердила.

Как сообщалось ранее, с 18 марта в ХМАО был введен режим повышенной готовности из-за распространения нового коронавируса. На 27 марта в ХМАО подтверждено четыре случая заражения коронавирусом.