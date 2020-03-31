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31.03.20 08:49

Режим самоизоляции будет введен в Челябинской области в ближайшее время

© РИА Новости. Михаил Климентьев
31 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о введении в ближайшее время режима самоизоляции в качестве меры против распространения вируса COVID-19.

"Я рассматриваю необходимость введения режима обязательной самоизоляции. Мы находимся на девятом месте по числу заражения среди регионов... Сегодня буду работать над этим документом", - сказал Текслер журналистам.

По его словам, со вторник в регионе будут курсировать машины с громкоговорителями, которые будут напоминать о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

"Давайте покажем, что мы лучше всех соблюдаем режим самоизоляции, что мы по прежнему опорный край державы... Призываю молодёжь, оставайтесь дома, пусть режим самоизоляции будет таким модным флешмобом", - сказал глава региона.

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