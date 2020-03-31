Представители религиозных конфессий попросили свердловчан молиться дома

31.03.20 10:39

© РИА Новости. Валерий Мельников

31 марта. Interfax-Russia.ru - Представители конфессий Свердловской области предложили верующим молиться дома и избегать посещения религиозных организаций в связи с угрозой распространения коронавируса.

"Представители разных конфессий призвали верующих воздержаться от посещения храмов, мечетей и синагог в целях профилактики распространения COVID-19", - сообщил департамент информполитики региона во вторник.

Так, представители Екатеринбургской епархии, несмотря на то, что храмы продолжают свою работу, посоветовали верующим молиться, не выходя из дома.

Духовное управление мусульман Свердловской области отменило во всех учреждениях пятничные молитвы, также рекомендовав совершать их дома.

"Если ты недомогаешь, лучше вызови врача. Никто лучше, чем специалист, не знает, что и как", - обратился к верующим Муфтий Абдуль-Куддус Ашарин.

Примерно с середины марта все молитвенные собрания были отменены в еврейском сообществе Урала. Также для посещения была закрыта синагога в Екатеринбурге.

"Прошу, чтобы вы выполняли все, о чем просит президент России, все, что написано в распоряжении губернатора, все, о чем говорят правоохранительные органы", - сказал главный раввин Екатеринбурга и Свердловской области Зелиг Ашкенази, отмечая, что соблюдение требований - "вопрос жизни и здоровья".

По данным главного управления министерства юстиции РФ по Свердловской области, на 1 января 2020 года в регионе действуют 816 религиозных организации 19 конфессий.