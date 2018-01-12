Мужчина и женщина, предположительно, оказались под завалами обрушившегося здания в Копейске

12.01.18 16:57

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12 января. Interfax-Russia.ru - Под обрушившейся стеной здания в Копейске Челябинской области могут находиться мужчина и женщина, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" министр общественной безопасности региона Евгений Савченко в пятницу.

"По предварительной информации под завалами могут находиться два человека - мужчина и женщина. Эта информация сейчас проверяется", - сказал министр.

В пятницу днем обрушились плиты перекрытия заброшенного здания в старой шахте поселка Бажова в Копейске Челябинской области. Установлено, что рядом с заброшенным зданием находится легковой автомобиль, от которого в сторону этого неэксплуатируемого объекта протянуты шланги (предположительно, от газорезательного оборудования). Проверяется информация о нахождении людей под упавшими плитами (10 на 10 метров).