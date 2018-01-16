Губернатор ХМАО и ее заместители выступили наставниками для детей, оставшихся без попечения родителей

16.01.18 09:59

© РИА Новости. Владимир Песня

16 января. Interfax-Russia.ru - Первый проект краткосрочного наставничества для детей, оставшихся без попечения родителей, в котором приняли участие губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова и ее заместители, завершился в Югре, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

С 27 мая 2017 года десять воспитанников и выпускников центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Радуга" (Ханты-Мансийск) в возрасте от 15 до 23 лет провели со своими наставниками более 50 индивидуальных встреч. На них в частности, обсуждались вопросы профессиональной ориентации, выстраивания доверительных отношений с окружающими, выявления и укрепления положительных личностных качеств, построения профессиональной карьеры.

Наставниками, кроме главы региона, выступили ее заместители Всеволод Кольцов, Алексей Забозлаев, Галина Максимова и Юрий Южаков, а также заместитель директора - начальник управления опеки и попечительства департамента социального развития Югры Елена Немчинова, директор гуманитарного института Югорского государственного университета Андрей Миронов, заместитель директора - начальник управления экономики и развития департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Ольга Соловьева, заместитель руководителя Службы по делам архивов Югры Татьяна Туркулайнен.

По словам губернатора ХМАО, регион вошел в первую тройку субъектов РФ, где началась практическая реализация проекта "Наставники: не рядом, а вместе".

"Мы один из немногих регионов, который полномасштабно включился в этот проект на условиях и правилах, которые предусмотрены Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Международной тьюторской ассоциацией", - отметила глава региона.

Она также сообщила, что к реализации проекта подключился Нижневартовск, где в роли наставников выступили руководители города.

Отмечается, что во время финальной встречи, собравшиеся предложили проработать вопрос о специальной технологии обучения наставников, а также задействовать в реализации проекта некоммерческие организации, которые помогли бы расширить круг наставников с точки зрения профессиональных возможностей и жизненной ориентации.