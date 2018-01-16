Сотрудники охотхозяйств Челябинской области проводят "перепись" диких животных

16.01.18 10:23

© РИА Новости. И.Константинов

16 января. Interfax-Russia.ru - Диких животных пересчитают в охотничьих угодьях и особо охраняемых природных территориях Челябинской области, сообщает пресс-служба областного Минэкологии во вторник.

"Перепись" проводится в зимнее время, потому что для нее используется метод маршрутного учета. Он основан на подсчете следов животных, пересекающих маршрут. По ним специалисты определяют численность 19 видов охотничьих ресурсов, отмечается в сообщении.

Под учет попадают белки, волки, горностаи, зайцы, кабаны, косули, куницы, лисицы, лоси, рыси, глухари, тетерева, рябчики и другие виды, на которые разрешена охота.

Всего будет исследовано 80 зон, а общая протяженность звериных троп, по которым пройдут сотрудники охотхозяйств, составит более 30 тыс. км.

В марте собранную информацию передадут в региональное Минэкологии, где оценят состояние популяции учитываемых видов животных и установят квоты добычи для охоты.