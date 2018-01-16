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16.01.18 10:23
Сотрудники охотхозяйств Челябинской области проводят "перепись" диких животных
"Перепись" проводится в зимнее время, потому что для нее используется метод маршрутного учета. Он основан на подсчете следов животных, пересекающих маршрут. По ним специалисты определяют численность 19 видов охотничьих ресурсов, отмечается в сообщении.
Под учет попадают белки, волки, горностаи, зайцы, кабаны, косули, куницы, лисицы, лоси, рыси, глухари, тетерева, рябчики и другие виды, на которые разрешена охота.
Всего будет исследовано 80 зон, а общая протяженность звериных троп, по которым пройдут сотрудники охотхозяйств, составит более 30 тыс. км.
В марте собранную информацию передадут в региональное Минэкологии, где оценят состояние популяции учитываемых видов животных и установят квоты добычи для охоты.
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