Сотни екатеринбуржцев пришли посмотреть на снос 220-метровой телебашни в центре города

24.03.18 07:00

Интерфакс-Урал

24 марта. Interfax-Russia.ru - Целая толпа собралась недалеко от недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга, которая пока остаётся самым высоким сооружением в городе, чтобы посмотреть, как ее будут сносить.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Урал", сноса ждут несколько сотен екатеринбуржцев. Некоторые пришли целыми семьями.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в подрядной компании "Р.В.С.", которая будет проводить работы по сносу, демонтировать башню планируется методом направленного разрушения в два этапа: сначала упадет одна часть башни, потом вторая.

Как сообщалось, на месте телебашни УГМК построит многофункциональную ледовую арену.

Тема демонтажа телебашни вызвала в Екатеринбурге большой общественный резонанс и споры. Есть как сторонники, так и противники сноса.

Так, в пятницу рано утром трое молодых людей забрались на недостроенную телебашню и планировали оставаться там до сноса и требовали провести референдум по вопросу о демонтаже башни, но через несколько часов замерзли и спустились вниз.

Строительство телебашни началось в 1983 году, высота башни должна была составить 361 метр. Предполагалось, что телерадиосигналом будет охвачен весь город и Свердловская область. Строительство активно велось несколько лет, но в 1991 году из-за перебоев с финансированием было заморожено.

В настоящее время недостроенная башня, высота которой достигла почти 220 метров, - самое высокое сооружение в Екатеринбурге. Авторы разных проектов предлагали устроить в здании бизнес-офисы, спортивный и научно-просветительский центры, ЗАГС, аттракционы, кинотеатр, площадку для выставок, храм, однако ни одна из идей так и не была реализована.