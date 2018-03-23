Часть 220-метровой телебашни в центре Екатеринбурга снесена с помощью подрыва

24.03.18 07:18

Интерфакс-Урал

24 марта. Interfax-Russia.ru - Основная часть недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга снесена, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Урал".

Прозвучала громкая сирена, раздался взрыв, башня завалилась на бок и упала. Сейчас на месте наблюдается огромное облако пыли в котором не видно оставшуюся от телебашни часть.

Как сообщалось, башня демонтируется методом направленного разрушения в два этапа: сначала падает одна часть башни, потом вторая.На месте телебашни Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) построит многофункционпльную ледовую арену.