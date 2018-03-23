Оставшуюся часть телебашни в центре Екатеринбурга демонтируют без взрыва

24.03.18 08:20

Интерфакс-Урал

24 марта. Interfax-Russia.ru - Недостроенную телебашню в центре Екатеринбурга, основную часть которой снесли в субботу утром с помощью подрыва, демонтируют механическим способом, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" начальник отдела безопасности подрядной организации, производившей снос, "Р.В.С" Михаил Емельяненко.

"Оставшуюся часть будем демонтировать механическим способом (то есть разбирать вручную - ИФ)", - отметил собеседник агентства.

Заместитель начальника управления общественных связей "Уральской горно-металлургической компания" (УГМК) Нина Пелевина уточнила агентству, что произошло, как и планировалось, два взрыва с интервалом в несколько секунд, поэтому многие приняли его за один.

"Все прошло в штатном режиме", - отметила она.

Около территории башни все ещё не снято заграждение, ещё остаются местные жители, но большинство уже разошлись.

Как сообщалось, основная часть башни была снесена в субботу утром.Вначале прозвучала сирена, раздался первый взрыв, башня завалилась на бок и упала. На месте было огромное облако пыли, скрывающее оставшуюся часть, но минут через десять раз пыль улеглась.

На месте снесенной телебашни Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) построит многофункциональную ледовую арену.