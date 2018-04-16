Обстоятельства нападения на главреда "Областной газеты" в Екатеринбурге будут расследовать в рамках уголовного дела

16.04.18 16:55

© РИА Новости. Вадим Жернов

16 апреля. Interfax-Russia.ru - Полиция в Екатеринбурге возбудила уголовное дело по факту избиения главного редактора "Областной газеты" Дмитрия Полянина.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Урал" руководитель пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

"Отрабатываются различные версии связанные как с профессиональной деятельностью, так и с бытовой и общеуголовной", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, нападение на главного редактора "Областной газеты" Д.Полянина произошло вечером 12 апреля. По предварительным данным, двое злоумышленников, не предъявляя никаких требований, избили Д.Полянина и скрылись. Он был госпитализирован с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и перелом ребра.

Проверяется, в том числе версия о том, что нападение могло быть связано с профессиональной деятельностью журналиста.

По мнению Д.Полянина, нападение связано с публикацией о "коммунальных войнах" в Екатеринбурге.