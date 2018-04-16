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16.04.18 16:55
Обстоятельства нападения на главреда "Областной газеты" в Екатеринбурге будут расследовать в рамках уголовного дела
Как сообщил агентству "Интерфакс-Урал" руководитель пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
"Отрабатываются различные версии связанные как с профессиональной деятельностью, так и с бытовой и общеуголовной", - сказал собеседник агентства.
Как сообщалось, нападение на главного редактора "Областной газеты" Д.Полянина произошло вечером 12 апреля. По предварительным данным, двое злоумышленников, не предъявляя никаких требований, избили Д.Полянина и скрылись. Он был госпитализирован с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и перелом ребра.
Проверяется, в том числе версия о том, что нападение могло быть связано с профессиональной деятельностью журналиста.
По мнению Д.Полянина, нападение связано с публикацией о "коммунальных войнах" в Екатеринбурге.
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