Тюменское УФАС вновь выявило сговор на торгах по закупке медизделий на 751 млн рублей

17.04.18 09:26

© РИА Новости. Владимир Астапкович

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Тюменское УФАС России раскрыло сговор на торгах по поставке медицинских товаров на 750,9 млн рублей, сообщила пресс-служба УФАС.

Согласно сообщению, в сговоре участвовали пять компаний - ООО "Норма", ООО "Экспо", ООО "Неомед", ООО "РМК", ООО "Ирвин".

Ранее эти компании, за исключением ООО "Норма", уже были уличены в соглашениях, ограничивающих конкуренцию, на этом же товарном рынке, подчеркивает пресс-служба.

Договорившись о том, как они будут действовать, компании приняли участие в 66 аукционах. В результате таких действий цена контракта снижалась всего на 1%.

"На аукцион, как правило, заявлялись две компании - "компания-победитель" и "компания-статист". Каждая из компаний делала по одному ценовому предложению. "Компания-статист" цену контракта не снижала, вела себя пассивно, в результате чего победителем становилась заранее определенная на эту роль компания", - отмечается в сообщении.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе УФАС, компаниям будут назначены штрафы. Кроме того УФАС направило материалы дела в прокуратуру Тюменской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в начале 2017 года Тюменское УФАС выявило картельный сговор восьми медицинских компаний, действующий на протяжении нескольких лет. Компании принимали участие в госзакупках изделий медицинского назначения на территории Тюменской области и северных автономных округов, общая сумма госконтрактов превысила 1 млрд рублей.