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Свердловские предприятия АПК через 5-7 лет смогут полностью отказаться от закупок импортного картофеля

© РИА Новости. Петрухин
17 апреля. Interfax-Russia.ru - Сельхозпроизводители Свердловской области через 5-7 лет смогут полностью обеспечить регион картофелем собственного производства, сообщает пресс-служба Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ).

Это станет возможным благодаря работе селекционно-семеноводческого центра "Уральский картофель", с которым представили УрГАУ, Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства подписали соглашение о сотрудничестве в сфере промышленного семеноводства картофеля.

Также в сообщении отмечается, что ученые Уральского государственного аграрного университета в текущем году планируют высадить несколько перспективных гибридов овощей. "Мы реконструировали тепличный комплекс в учебном хозяйстве на базе университета. В этом году мы в полной мере начинаем промышленное семеноводство гибридов томата и огурца. Сегодня у нас есть серьезные наработки, создан собственный гибридный фонд, несколько новых сортов уже включены в Госреестр. Надеемся, в скором времени мы сможем обеспечить все тепличные хозяйства региона семенами огурцов и томатов уральской селекции. Они будут превосходить импортные аналоги по урожайности и вкусовым качествам", - приводит пресс-служба слова декана факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ Михаила Карпухина.

По итогам прошлого года, уточнятся в сообщении вуза, в число перспективных были отобраны 44 гибрида томата и 17 огурца.

Ранее сообщалось, что селекционно-семеноводческий центр "Уральский картофель" был введен в эксплуатацию в Свердловской области в ноябре 2017 года. При выходе на полную мощность предприятие будет производить 10 тыс. тонн элитных семян картофеля в год, что обеспечит потребности уральского округа и других регионов России. В настоящее время 95% картофеля в России имеет иностранные корни. Центр будет заниматься 15-20 сортами картофеля, из которых не менее 60% - сорта собственной селекции и селекции Уральского научно-исследовательского института, который является одним из учредителей "Уральского картофеля", еще 40% - сорта российской и зарубежной селекции.

Первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов сообщал ранее, что в строительство центра, которое велось с 2015 года, было вложено более 100 млн рублей, из них 23 млн - средства господдержки. Центр включает в себя две высокотехнологичные лаборатории, шесть теплиц, в 2018 году планировалось запустить в эксплуатацию хранилище.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", АПК "Белореченский" принадлежит 98,35% в уставном капитале ООО ССК "Уральский картофель", еще 1,65% - федеральному государственному бюджетному научному учреждению "Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства".

Также сообщалось, что в июле 2016 года Уральский банк Сбербанк России заключил соглашение с АПК "Белореченский" о финансировании строительства комплекса "Уральский картофель" в Свердловской области. Соглашение предусматривает возможность финансирования Сбербанком инвестпроектов агропромышленного комбината "Белореченский", включая создание в Свердловской области селекционно-семеноводческого комплекса "Уральский картофель".

ЗАО АПК "Белореченский" - крупнейшее в Свердловской области хозяйство по объемам производства картофеля и работе с овощами открытого грунта.

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