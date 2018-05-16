Документы на эксплуатацию трубопроводов и скважин в ХМАО оформлены по решению суда структурой Роснефти

16.05.18 14:19

© РИА Новости. Константин Чалабов

16 мая. Interfax-Russia.ru - АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие" (Ханты-Мансийский автономный округ, принадлежит структуре "Роснефти" по решению суда зарегистрировало четыре эксплуатируемые скважины и три нефтегазосборных трубопровода в государственном реестре опасных производственных объектов, сообщается на сайте прокуратуры ХМАО.

Природоохранная прокуратура в ходе проверки установила, что с ноября 2015 года по январь 2016 года "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие" на Ван-Еганском месторождении нефти в Нижневартовском районе построило и начало эксплуатировать четыре нефтедобывающих скважины и три нефтегазосборных трубопровода для транспортировки добываемой нефтяной эмульсии при освоении участка недр.

Федеральным законодательством нефтедобывающие скважины и нефтесборные трубопроводы отнесены к категории опасных производственных объектов капитального строительства, авария на которых может повлечь причинение вреда жизни и здоровью людей, а также окружающей среде, говорится в сообщении.