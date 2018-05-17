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17.05.18 17:04
Руководитель аппарата гордумы Челябинска арестован по обвинению в получении взятки
"Суд избрал для Ю.Чанова меру пресечения в виде ареста на два месяца - до 15 июля. Он обвиняется по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки)", - сказала представитель суда Ирина Савинкова.
С ходатайством об аресте обратился следователь отдела Тракторозаводского района регионального СУ СКР.
В суде следователь, оглашая обвинение, уточнил, что взятку передал чиновнику директор Нового художественного театра (НХТ) Виталий Богверадзе, который в октябре 2017 года был арестован по обвинению в мелком взяточничестве и присвоении вверенного имущества.
Ю.Чанов в ходе заседания обвинение признал.
Ранее сообщалось, что Ю.Чанов был задержан правоохранительным органами в минувшую среду, в отношении него было возбуждено уголовное.
По данным следствия, в марте 2017 года чиновник получил взятку в сумме 300 тыс. рублей от директора одного из муниципальных театров за лоббирование вопроса о финансировании Челябинской гордумой театрального фестиваля.
Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ России.
НХТ с 2013 года под патронажем главы Челябинска и Челябинской гордумы проводит международный театральный фестиваль "CHELоВЕК ТЕАТРА".
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