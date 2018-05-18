Губернатор ЯНАО Кобылкин станет министром природных ресурсов и экологии

18.05.18 14:41

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

18 мая. Interfax-Russia.ru - Министром природных ресурсов и экологии РФ вместо Сергея Донского станет губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин. Его кандидатуру предложил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, который поддержал это предложение.

Д.Кобылкин родился 7 июля 1971 года в Астрахани, в 1993 году окончил Уфимский нефтяной институт по специальности "горный инженер-геофизик", в 2003 году - институт профпереподготовки Уральской академии госслужбы по специальности "государственное и муниципальное управление".

В ноябре 1993 года начал работать в Тарасовском управлении геофизических работ в Ямало-Ненецком автономном округе. Также работал геологом Таркосалинской нефтегазоразведочной экспедиции, занимал должности директора по персоналу, первого заместителя генерального директора в системе ОАО "Пурнефтегазгеология", был гендиректором ОАО "Ханчейнефтегаз".

С октября 2005 года Д.Кобылкин занимал пост главы Пуровского района ЯНАО. В марте 2010 года депутаты Заксобрания ЯНАО проголосовали за его кандидатуру, представленную президентом РФ Дмитрием Медведевым на пост губернатора Ямала.

В марте 2015 года президент РФ Владимир Путина назначил Д.Кобылкина временно исполняющим обязанности губернатора ЯНАО. В октябре 2015 года он был вновь избран главой региона.